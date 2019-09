Brazylijczyk strzelił zwycięskie gole w końcowych minutach spotkań ze Strasbourgiem (1:0) i Olympique Lyon (1:0), a tę serię przerwała w środę w Paryżu z porażka Reims (0:2).

W sobotę Neymar wpisał się na listę strzelców w 70. minucie, a asystował mu powracający po kontuzji Kylian Mbappe. Po raz ostatni grali razem 27 kwietnia w przegranym finale Pucharu Francji z Rennes (2:2, karne 5-6).

Neymar rozpoczął sezon dopiero od piątej kolejki. Tego lata miał przenieść się z powrotem do Barcelony, z której w 2017 roku odszedł do PSG za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro. Kluby z Hiszpanii i Francji nie zdołały się jednak porozumieć, więc Brazylijczyk wrócił do Paryża.