Brazylijczyk zapewniał wygraną paryżanom w niedawnych spotkaniach ze Strasbourgiem, Olympique Lyon i Girondins Bordeaux, gdy jego zespół zwyciężył po 1:0. W sobotę znów trafił do siatki, ale tym razem w 90. minucie na 4:0.

Wcześniej bramki dla PSG zdobyli piłkarze sprowadzeni latem do klubu - Hiszpan Pablo Sarabia, Senegalczyk Idrissa Gueye i Argentyńczyk Mauro Icardi.

W ekipie gospodarzy nie wystąpili m.in. kontuzjowani Kylian Mbappe i Urugwajczyk Edinson Cavani.

Neymar rozpoczął sezon dopiero od piątej kolejki. Tego lata miał przenieść się z powrotem do Barcelony, z której w 2017 roku odszedł do PSG za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro. Kluby z Hiszpanii i Francji nie zdołały się jednak porozumieć, więc Brazylijczyk wrócił do Paryża.

Dzięki zwycięstwu paryżanie mają 21 punktów, swojego sobotniego rywala wyprzedzają o pięć.