"Jadon jest dobrym chłopakiem, bardzo go szanuję. On cały czas się uczy i może to był rodzaj próby, jak daleko może się posunąć. Dlatego należy ustalić granicę" - powiedział dyrektor sportowy BVB Michael Zorc.

Klub, jak informują media, nałożył na swojego zawodnika karę finansową. Ponadto 19-letniego piłkarza zabrakło w sobotnim szlagierze niemieckiej ekstraklasy w Dortmundzie z Borussią Moenchengladbach.

Gospodarze dzięki bramce Marco Reusa wygrali 1:0 i awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Mają 15 punktów i tracą jeden do lidera z Moenchengladbach.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Sancho wróci do kadry BVB na środowy mecz Ligi Mistrzów z Interem w Mediolanie.