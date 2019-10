Zwycięską bramkę zdobył w 63. minucie z rzutu wolnego Hiszpan Suso, który kilka chwil wcześniej wszedł na boisko z ławki.

Cionek rozegrał cały mecz, a w drugiej połowie zobaczył żółtą kartkę. Reca został zmieniony w 82. minucie.

To czwarte ligowe zwycięstwo "Rossonerich" w tym sezonie, które pozwoliło im awansować z 13. na dziesiątą pozycję w tabeli. Mają 13 punktów. SPAL jest w kolei w strefie spadkowej - na przedostatnim miejscu - z dorobkiem zaledwie siedmiu "oczek".

Prowadzenie utrzymał Juventus Turyn - 26 punktów. "Stara Dama" wygrała w środę u siebie z Genoą 2:1 dzięki bramce Portugalczyka Cristiano Ronaldo w doliczonym czasie gry. Bramkarz gospodarzy Wojciech Szczęsny był rezerwowym. Drugie miejsce zajmuje Inter Mediolan, który po wtorkowym, wyjazdowym zwycięstwie nad Brescią 2:1 ma o punkt mniej.

W ciekawym środowym spotkaniu Napoli zremisowało u siebie z Atalantą Bergamo 2:2. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Arkadiusz Milik. To jego czwarty ligowy gol w sezonie i jednocześnie 31. w historii występów we włoskiej ekstraklasie, co oznacza wyrównanie osiągnięcia Zbigniewa Bońka. Obecny prezes PZPN w Serie A zdobywał bramki dla Juventusu Turyn i Romy.

Milik został zmieniony w 82. minucie, natomiast od 11. w pomocy Napoli grał Piotr Zieliński, który zastąpił kontuzjowanego Brazylijczyka Allana. Ich zespół ma 18 punktów i jest szósty w tabeli. Atalanta zgromadziła 21 i zajmuje trzecią lokatę.