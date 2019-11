Poprzedni mecz w barwach PSG Neymar rozegrał półtora miesiąca temu. Później poleciał na zgrupowanie reprezentacji Brazylii i doznał kontuzji na początku towarzyskiego spotkania z Nigerią (1:1), który odbył się 13 października.

W piątkowy wieczór słynny Brazylijczyk pojawił się w wyjściowym składzie paryskiego zespołu i grał do 65. minuty, gdy zastąpił go Kylian Mpabbe. Wynik został rozstrzygnięty już do przerwy za sprawą Icardiego oraz Di Marii. W drugiej połowie piłkarze Lille nie byli w stanie zagrozić faworytom.

Dzięki zwycięstwu paryżanie mają 33 punkty i o jedenaście wyprzedzają wicelidera Olympique Marsylia, który w niedzielę zagra na wyjeździe z Toulouse.