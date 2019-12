Występujące we francuskiej ekstraklasie AS Monaco, którego piłkarzem jest Kamil Glik, zmieniło trenera. Miejsce Portugalczyka Leonardo Jardima zajął Robert Moreno, do niedawna selekcjoner hiszpańskiej drużyny narodowej.

"42-letni hiszpański szkoleniowiec podpisał kontrakt na dwa i pół sezonu, do czerwca 2022 roku. Pracę rozpocznie na początku przyszłego tygodnia" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej klubu z Księstwa. Moreno zastępował Luisa Enrique w roli selekcjonera Hiszpanii w sześciu spotkaniach eliminacji mistrzostw Europy. "La Roja" zakwalifikowała się do przyszłorocznego turnieju. Obaj trenerzy pracowali też razem (Moreno jako asystent Luisa Enrique) m.in. w Barcelonie, z którą zdobyli dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii, trzy Puchary i Superpuchar tego kraju, a także triumfowali w Lidze Mistrzów oraz klubowych mistrzostwach świata. Współpracowali też w AS Roma i w Celcie Vigo. Jardim prowadził AS Monaco od 2014 roku z kilkumiesięczną przerwą na przełomie 2018 i 2019 roku. Największymi sukcesami jego podopiecznych było zdobycie mistrzostwa Francji i dotarcie do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Na półmetku trwających rozgrywek Ligue 1 AS Monaco zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 28 punktów, mając jeden mecz zaległy. Prowadzi broniący tytuł zespół Paris Saint-Germain z 45 "oczkami".