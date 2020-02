Ronaldo wpisał się na listę strzelców w 65. minucie, dając broniącej tytuł "Starej Damie" prowadzenie.

Portugalczyk jest coraz bliższy wyrównania rekordu Serie A. Należy on do Gabriela Batistuty oraz Fabio Quagliarelli, którzy zdobyli co najmniej jednego gola w 11 kolejkach z rzędu - Argentyńczyk w sezonie 1994/95 w barwach Fiorentiny, a Włoch w 2018/19 dla Sampdorii Genua.

Batistuta trafiał tak naprawdę w 13 kolejnych meczach ligowych, ale dwa z nich przypadły na końcówkę sezonu 1992/93, po którym Fiorentina na rok opuściła ekstraklasę.

Tym razem jednak gol Ronaldo nie dał Juventusowi żadnych punktów. Szczęsnego z ostrego kąta pokonał Fabio Borini (76.), a decydującą bramkę uzyskał z rzutu karnego Giampaolo Pazzini (86.). Z ławki rezerwowych gospodarzy mecz oglądali Mariusz Stępiński i Paweł Dawidowicz.

"Juve" wciąż prowadzi w tabeli z 54 punktami, ale w niedzielę tyle samo może mieć Inter Mediolan - o ile pokona w derbach AC Milan o 20.45. Verona ma 34 "oczka" i awansowała na szóste miejsce.

Wcześniej w sobotę odbyły się dwa inne spotkania Serie A i w obu również wystąpili polscy piłkarze. Najpierw bramkarz Fiorentiny Bartłomiej Drągowski został dwukrotnie pokonany przez zawodników Atalanty Bergamo, a jego zespół przegrał u siebie 1:2. Kilka godzin później Bartosz Bereszyński i Karol Linetty rozegrali cały mecz w barwach Sampdorii Genua, która wygrała na wyjeździe z Torino 3:1.

Z kolei w piątek Bologna pokonała na wyjeździe Romę 3:2, a bramkarzem gości był Łukasz Skorupski.

W niedzielę o godzinie 15 swoje spotkanie rozegra m.in. Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Rywalem będzie broniące się przed spadkiem Lecce. O 12.30 SPAL Ferrara (Thiago Cionek, Arkadiusz Reca, Bartosz Salamon) podejmie Sassuolo.