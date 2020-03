Wszystkie wydarzenia sportowe zaplanowane we Włoszech do 3 kwietnia odbędą się bez udziału publiczności - poinformował tamtejszy rząd. Dotyczy to także rozgrywek piłkarskich. Powodem jest zagrożenie szerzącym się koronawirusem.

Zamknięto też wszystkie szkoły i uniwersytety do 15 marca. Pod znakiem zapytania jest mecz międzynarodowy w rugby między Włochami i Anglią. Ma się on odbyć 14 marca, ale na razie nie zapadła w tej sprawie żadna decyzja. Reklama Włoska liga piłkarska ma przedstawić nowy plan rozgrywek. Wiele spotkań w ostatnich dniach zostało przełożonych, często bez podania nowego terminu. Na razie Serie A zapowiedziała, że odwołane w zeszły weekend mecze rozegrane zostaną w tym tygodniu. Liga włoska: Walukiewicz będzie miał nowego trenera. Maran zwolniony z Cagliari Zobacz również We Włoszech jest najwięcej zarażonych koronawirusem w Europie. Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 90 tys. przypadków zakażenia i ponad 3100 zgonów spowodowanych wirusem. Odwołano już liczne imprezy na całym świecie. Epidemia powoduje także problemy z przemieszczaniem się po świecie, wiele lotów jest odwoływanych.