33-latek został bohaterem włoskich mediów po tym jak rzucił się w pogoń za rabusiem, który okradł sklep. Piłkarz SPAL dogonił i złapał złodzieja, a potem przypilnował go aż na miejsce przyjedzie policja.

Bohaterski czyn reprezentanta Polski został doceniony przez burmistrza Ferrary. Zadzwoniłem do niego, by mu osobiście podziękować. To wspaniały gestem altruizmu, co jest tym bardziej godne pochwały w obecnym, bardzo trudnym czasie. To sygnał, że zależy mu na mieście i jego dobru - podkreślił Alan Fabbri.