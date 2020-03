Przykładowo, jeśli pensja netto piłkarza wynosi 50000 euro miesięcznie, to teraz od klubu otrzyma 42000 oraz od państwa 5400. W przypadku największych gwiazd różnica w uposażeniu będzie już jednak znacząca. Pensja netto Brazylijczyka Neymara z Paris Saint-Germain przekracza bowiem milion euro.

Po 28 kolejkach Ligue 1 w tabeli zdecydowanie prowadzi Paris Saint-Germain, które zgromadziło 68 punktów i o 12 wyprzedza wicelidera Olympique Marsylia. Stołeczny klub ma też rozegrane jedno spotkanie mniej.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych na całym świecie potwierdzono dotychczas ponad 280 tys. przypadków zakażenia i ok. 12 tys. zgonów zarażonych wirusem. We Francji zarażonych jest blisko 13 tys. osób, zmarło ok. 500.