Przed zajęciami każdy piłkarz miał mierzoną temperaturę i przeszedł badania lekarskie. Po zajęciach każdy zawodnik miał wykąpać się w oddzielnej kabinie prysznicowej, która później ma zostać zdezynfekowana.

Reklama

Niemiecka Bundesliga jest obecnie zawieszona z uwagi na rozprzestrzeniający się koronawirus. Na razie przerwa w rozgrywkach ogłoszona jest do 2 kwietnia, ale we wtorek władze ligi mają się znowu zebrać i wówczas ustalić kolejne kroki.

"W tej chwili jedyną informację jaką mamy to taka, że wracamy do gry 2 kwietnia. Nawet jeśli brzmi to nierealistycznie, musimy robić wszystko, by być gotowym na rozegranie tego meczu" - powiedział dyrektor sportowy VfL Wolfsburg Joerg Schmadtke.

Pandemia koronawirusa dotknęła cały świat. Obecnie jest ponad 350 tys. zarażonych, zmarło 15,3 tys. osób. W Niemczech zarażonych jest ok. 26,2 tys.