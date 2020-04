Mourinho został sfotografowany podczas sesji treningowej na świeżym powietrzu - w parku Hadley Common - z pomocnikiem Tottenhamu Tanguy Ndombele, pomimo rządowych wytycznych dla osób pozostających w domu z powodu pandemii COVID-19.

Również obrońcy londyńskiej drużyny Davinson Sanchez i Ryan Sessegnon zostali sfilmowani przez przechodniów, gdy biegli razem przez park, blisko siebie (a wymagane są dwa metry).

"Wszystkim naszym graczom przypomniano o przestrzeganiu zasad dotyczących odpowiedniego dystansu podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Będziemy nadal wzmacniać ten przekaz" - poinformowało biuro prasowe klubu.

Rywalizacja w Premier League z powodu pandemii koronawirusa została wstrzymana 11 marca, a brytyjski rząd poprosił społeczeństwo o pozostanie w domach, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.

Przerwa w rozgrywkach piłkarskich miała potrwać do końca kwietnia, ale niedawno Premier League zdecydowała, że ten okres zostanie przedłużony do odwołania. Sezon 2019/20 ma ponownie ruszyć dopiero wówczas, gdy będzie to "bezpieczne i właściwe".