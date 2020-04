Zmniejszenie wynagrodzenia o połowę ma dotyczyć zawodników najlepiej opłacanych. W przypadku innych redukcja byłaby procentowo mniejsza.

Według mediów, wkrótce ma zostać ogłoszone we Francji specjalne porozumienie władz ligi i związku piłkarzy dot. pensji. Obniżka o 50 proc. dotyczyłaby graczy, którzy zarabiają ponad 100 tysięcy euro miesięcznie.

Zawodnicy zarabiający od 50 do 100 tys. euro dostaliby maksymalnie o 40 proc. mniej, zaś od 10 do 20 tys. – do 20 proc. Gdyby w klubach byli piłkarze z mniejszymi poborami, nie zostaną one zmienione.

Na razie nie wiadomo, czy sezon zostanie wznowiony. Po 28 kolejkach Ligue 1 w tabeli zdecydowanie prowadzi Paris Saint-Germain, które zgromadziło 68 punktów i o 12 wyprzedza Olympique Marsylia. Stołeczny klub ma też rozegrane jedno spotkanie mniej.

We Francji z powodu koronawirusa zmarło dotychczas prawie 11 tys. osób.