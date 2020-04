W ojczystym kraju napastnika AC Milan obywateli obowiązują łagodniejsze środki ostrożności związane z koronawirusem. W Szwecji drużyny sportowe mogą trenować, bowiem zabronione jest gromadzenie się powyżej 50 osób.

Pod koniec listopada 2019 poinformowano, że Ibrahimovic został współwłaścicielem Hammarby IF kupując 25 procent akcji klubu. Teraz niektóre media spekulują, że doświadczony piłkarz mógłby dołączyć na stałe do tej drużyny, bowiem niepewna jest jego przyszłość we Włoszech. Inna sprawa, że w październiku skończy 39 lat i jest coraz bliżej zakończenia kariery.

Szwed włączył się także w akcję walki z koronawirusem i przekazał szpitalom w północnej Italii 100 tysięcy euro.