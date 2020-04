Właścicielem Lokomotiwu są Rosyjskie Koleje. Na pomoc finansową tej spółce i jej pracownikom mają zostać przeznaczone zaoszczędzone pieniądze.

Pandemia koronawirusa wpływa w podobny sposób na życie i ekonomię we wszystkich krajach. Zawsze byliśmy życzliwie traktowani i obdarzani szacunkiem przez pracowników rosyjskich kolei, którzy się o nas troszczyli. Teraz to my musimy ich wesprzeć. Świat piłki nożnej, jak i reszta sportu, zatrzymała się. Zawodnicy na całym świecie rezygnują z części swoich pensji podczas przerwy w ligach. Nasz zespół także wykonał ten niezbędny krok. Zdecydowaliśmy, że zrzekniemy się 40 procent naszych wypłat do końca pandemii i do czasu wznowienia rozgrywek - podkreślił cytowany w komunikacie Lokomotiwu kapitan zespołu Chorwat Verdan Corluka.

Władze klubu w tym samym oświadczeniu wyraziły wdzięczność wobec piłkarzy i sztabu szkoleniowego za zrozumienie sytuacji.

Wcześniej na obniżenie wynagrodzenia o 40 procent do momentu wznowienia treningów zgodzili się zawodnicy Spartaka Moskwa.

W związku z pandemią przerwa w rozgrywkach rosyjskiej ekstraklasy piłkarskiej potrwa co najmniej do 31 maja. Władze ligi zapewniły, że na razie nie planuje się ich wcześniejszego zakończenia.

Po 22 kolejkach liderem ekstraklasy jest Zenit Sankt Petersburg, który ma przewagę dziewięciu punktów nad Lokomotiwem. Szóste miejsce zajmuje inny stołeczny zespół - Dynamo, którego zawodnikiem jest Sebastian Szymański.

Według oficjalnych danych w Rosji stwierdzono prawie 12 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarły 94 osoby.