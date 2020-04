Premier League pauzuje od połowy marca i na razie nie zanosi się, że rozgrywki zostaną wznowione w najbliższym czasie. Do rozegrania zostało jeszcze dziewięć kolejek i dwa zaległe spotkania.

Brighton jest obecnie na 15. miejscu i ma dwa punkty przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej AFC Bournemouth. Na dnie tabeli są Aston Villa i Norwich City, z kolei zdecydowanym liderem jest Liverpool.

Zdaniem Blooma jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że w przypadku przedwczesnego zakończenia rozgrywek za spadkiem najsłabszej trójki opowie się wymagane 70 procent klubów.

Trudno byłoby "zrzucić" kogokolwiek do niższej dywizji, szczególnie z Premier League, jeśli sezon nie zostanie dokończony - stwierdził.

Spadek z angielskiej ekstraklasy wiąże się z przychodami niższymi o ok. 90 milionów euro.

Być może wyłoniony zostanie mistrz - oczywiście Liverpool na to zasłużył. Można też w ten sam sposób wyznaczyć drużyny, które zakwalifikują się do europejskich pucharów, ale nie umiem sobie wyobrazić, że ktokolwiek zagłosuje na to (kto ma spaść - PAP), a już na pewno nie wymagany odsetek klubów - zaznaczył Bloom.

W Wielkiej Brytanii potwierdzono dotychczas ponad 114 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło ok 15,5 tysiąca osób.