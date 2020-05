Pro League wyjaśniła, że chce się zapoznać z opinią Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dotyczącą rozwoju pandemii. Rada zbierze się 6 maja.

Już 2 kwietnia Pro League zdecydowała o zakończeniu rozgrywek, ogłaszając mistrzem kraju Club Brugge, który po 29 kolejkach wyprzedzał KAA Gent aż o 15 punktów. Ekstraklasy nikt by nie opuścił, a w nowym sezonie dołączyłyby do niej dwie najlepsze ekipy z zaplecza, rozszerzając stawkę do 18 drużyn.

Te decyzje muszą jeszcze ratyfikować kluby, z których większość opowiada się za zakończeniem sezonu.

W Belgii zanotowano blisko 50 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych – ponad 7,8 tys. – kraj ten ustępuje tylko USA, Włochom, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji.