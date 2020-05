Niecały miesiąc temu zdecydowano, że wstrzymany z powodu pandemii koronawirusa bieżący sezon nie będzie kontynuowany. Francja jest jednym z nielicznych krajów, które tak postąpiły. Mistrzem ogłoszono ekipę Paris Saint-Germain, która prowadziła w tabeli przed przerwaniem rozgrywek w marcu. Do drugiej ligi spadają Amiens i Toulouse, a ich miejsce zajmą Lorient i Lens.

Reklama

Tymczasem zajmujące w drugiej lidze trzecie miejsce AC Ajaccio, czwarte Troyes i piąte Clermont wnioskowały o rozegranie – zgodnie z regulaminem – fazy play off o awans do ekstraklasy. Francuski Komitet Olimpijski jednak go odrzucił, co sprawiło, że pierwszy z wymienionych klubów zapowiedział kroki prawne, tj. zwrócenie się o pomoc do sądu.

„Złożymy odwołanie do Rady Stanu i będziemy mieli pewność, czy przestrzegane są nasze prawa i sprawiedliwość w sporcie” – przekazano w komunikacie AC Ajaccio.

Wcześniej sąd we Francji odrzucił odwołanie trzech klubów: Olympique Lyon, Amiens i Toulouse dotyczące decyzji tamtejszej ligi piłkarskiej (LFP) w sprawie przedwcześnie zakończonych rozgrywek. Pierwszy z nich nie wystąpi w europejskich pucharach, a dwa pozostałe spadły z Ligue 1.