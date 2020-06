Preud'homme pozostanie w klubie jako wicedyrektor i będzie się udzielał w akademii.

Reklama

Ten okres izolacji był idealną okazją, żeby zastanowić się nad tymi kwestiami. W przyszłości nie zamierzam już być trenerem - powiedział Belg podczas wystąpienia wideo na oficjalnej stronie Standardu.

Właśnie w tym klubie Preud'homme rozpoczynał karierę. Później był podstawowym zawodnikiem reprezentacji narodowej - wziął udział w 58 meczach m.in. w mistrzostwach świata w 1990 i 1994 roku. Został wybrany najlepszym bramkarzem tego drugiego turnieju.

Bronił także barw Benfiki Lizbona, w której był później dyrektorem technicznym. To on zaproponował zatrudnienie Jose Mourinho na stanowisku trenera. Był to pierwszy klub, w którym słynny Portugalczyk sprawował tę funkcję samodzielnie.

W ubiegłym tygodniu Preud'homme zainwestował w stadion Standardu - obiekt ma zostać przebudowany tak, by jego pojemność zwiększyła się z 28 do 32 tysięcy miejsc.

Sezon piłkarski w Belgii został przedwcześnie zakończony ze względu na pandemię koronawirusa. Standard Liege został sklasyfikowany na piątym miejscu.