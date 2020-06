Lewandowski wystąpił w 28 z 30 spotkań rozgrywek 2019/20. Werder ma na koncie 29 meczów. W niedzielę podejmie VfL Wolfsburg i będzie mógł uciec kapitanowi reprezentacji Polski.

W angielskiej Premier League w 29 meczach 25 goli zdobyły Newcastle United i Norwich City, 26 Crystal Palace, 27 Watford, 29 AFC Bournemouth, a 30 w 28 spotkaniach Sheffield United.

W Hiszpanii w 27 meczach tylko z 21 bramek cieszyło się Leganes, 22 strzeliła Celta Vigo, 23 Real Valladolid i Espanyol, 27 Eibar, 28 Mallorca, a po 29 Alaves i Athletic Bilbao. Nieznacznie Lewandowskiego udaje się natomiast wyprzedzać etatowym uczestnikom Ligi Mistrzów Atletico Madryt - 31 bramek.

We Włoszech większość drużyn ma na koncie 26 spotkań. SPAL zdobyło 20 goli, Udinese 21, a Brescia 22. Skutecznością nie imponuje także słynny Milan - 28 goli.

Mediolański klub w grudniu ściągnął na ratunek słynnego Zlatana Ibrahimovica. Lewandowski w sobotę dołączył do Szweda oraz Argentyńczyka Lionella Messiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo jako czwarty z aktywnych obecnie zawodników, którzy w klubowej karierze zdobyli co najmniej 400 goli we wszystkich rozgrywkach.

W anulowanej już po 28 kolejkach lidze francuskiej mniej goli od Lewandowskiego zdobyło aż osiem klubów: Toulouse (22), Reims (26), Metz (27), Dijon (27), Angers (28), Nantes (28), Saint-Etienne (29) i Nimes (29).

Zdobywając bramkę w sobotnim meczu z Bayerem Leverkusen (4:2) Lewandowski wyrównał swój rekordowy dorobek w jednym sezonie Bundesligi - po 30 goli miał też w rozgrywkach 2015/16 i 2016/17.

Była to też jego 44. bramka w tym sezonie w barwach Bayernu. Ma również 11 trafień w Lidze Mistrzów i trzy w Pucharze Niemiec. Nigdy wcześniej w karierze nie był tak skuteczny.