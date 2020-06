Teoretycznie lidera może jeszcze wyprzedzić trzeci w tabeli VfB Stuttgart, ale z 2. Bundesligi do elity kwalifikują się dwie najlepsze ekipy.

Trzecia gra baraż z 16. zespołem ekstraklasy.

Ostatnio w najwyższej klasie Arminia grała w sezonie 2008/09 (występował w niej wówczas Artur Wichniarek). We wtorek awansowała do niej już ósmy raz w historii - to wyrównanie rekordu FC Nuernberg. Nigdy nie zajęła w niej wyższego miejsca niż ósme.