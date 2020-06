Leroy odmówił przedłużenia umowy. Wszyscy o tym wiedzą. Jeśli na zakończenie sezonu dwa kluby dojdą do porozumienia, odejdzie. Jeżeli nie, odejdzie dopiero z końcem umowy - przyznał Guardiola.

Reklama

Klub składał mu ofertę dwa lub trzy razy, ale ją odrzucił - dodał trener.

Kontrakt Sane wygasa na koniec następnego sezonu, a doniesienia medialne już od dawna łączą piłkarza z mistrzem Niemiec Bayernem Monachium.

Guardiola przyznał, że chciał, aby Sane pozostał w jego zespole, jednak piłkarz zamierza rozpocząć nowy etap w karierze.

Jestem bardzo rozczarowany. Kiedy składamy ofertę zawodnikowi, robimy to, ponieważ go chcemy. On ma szczególną jakość, którą trudno znaleźć - zaznaczył rozczarowany szkoleniowiec.

24-letni obecnie Sane trafił do Manchesteru City w 2016 roku z Schalke Gelsenkirchen. Był czołową postacią zespołu, zdobył z nim dwukrotnie mistrzostwo Anglii (2018, 2019), ale na początku sierpnia ubiegłego roku doznał ciężkiej kontuzji kolana podczas meczu o Tarczę Wspólnoty.

Dynamiczny skrzydłowy w tym sezonie jeszcze nie zagrał w Premier League. Wrócił do składu dopiero teraz, po przerwie spowodowanej koronawirusem.

Sane w reprezentacji Niemiec rozegrał dotychczas 21 meczów i zdobył pięć bramek.