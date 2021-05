Kontrakt Buffona z turyńczykami obowiązuje do końca czerwca. W tym klubie występował nieprzerwanie od 2001 do 2018 roku, później przeniósł się do Paris Saint-Germain, a w 2019 powrócił do "Starej Damy".

Moja przyszłość jest jasna. W tym roku definitywnie zakończę długą i piękną przygodę z Juventusem. Albo zakończę karierę, albo znajdę coś, co mnie zmotywuje. W "Juve" dawałem i dostawałem wszystko. Zakończył się pewien cykl i to jest właściwy czas, aby się pożegnać - powiedział Włoch na antenie telewizji beIN Sports.

Uważany za jednego z najlepszych bramkarzy w historii Buffon jest 10-krotnym mistrzem Włoch, zdobywcą czterech Pucharów Italii, a także mistrzem świata z 2006 roku.

Szczęsny numerem jeden

Od momentu powrotu z PSG w barwach turyńczyków nie grał za wiele, ponieważ podstawowym bramkarzem Juventusu jest Wojciech Szczęsny.

W tym sezonie zakończyła się dominacja "Starej Damy" w Serie A. Tytuł zdobył Inter Mediolan, a licznik kolejnych "scudetto" Juventusu zatrzymał się na dziewięciu.

Turyńczycy zajmują piąte miejsce w tabeli i mają jeszcze trzy kolejki, aby poprawić lokatę i awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei 19 maja zagrają z Atalantą Bergamo w finale Pucharu Włoch