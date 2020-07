Wicelider z Rzymu w starciu z mediolańczykami musiał sobie radzić m.in. bez Ciro Immobile i Ekwadorczyka Felipe Caicedo, którzy na spółkę zapewnili zespołowi 37 goli w Serie A, przy czym Włoch z 29 trafieniami jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Obaj pauzowali za żółte kartki. Osłabieni gospodarze nie sprostali Milanowi, już do przerwy przegrywając 0:2 po golach Hakana Calhanoglu i słynnego Zlatana Ibrahimovica, który wykorzystał rzut karny. W 59. minucie wynik na 3:0 dla gości ustalił Ante Rebic, wprowadzony w przerwie za Ibrahimovica.

Taki wynik oznacza, że Lazio pozostało z 68 punktami i traci już siedem do Juventusu. Trzeci Inter Mediolan (64) zagra w niedzielę u siebie z Bologną. Milan jest szósty - 46.

Zmierzająca po obronę tytułu "Stara Dama" pokonała w sobotę bez kłopotów lokalnego rywala Torino 4:1.

Bramki dla Juventusu strzelili Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo z rzutu wolnego, a jedna padła po samobójczym trafieniu rywali (Kofi Djidji). Goście odpowiedzieli tylko golem Andrei Belottiego z rzutu karnego.

Ozdobą meczu było trafienie Ronaldo, którzy przymierzył w tzw. okienko. W obecnych rozgrywkach Serie A strzelił już 25 goli. Co ciekawe, to dopiero pierwsza bramka słynnego Portugalczyka z 43 wykonanych rzutów wolnych w ciągu niespełna dwóch sezonów w Juventusie.

Najwięcej tego dnia mówiono jednak o innym piłkarzu "Starej Damy". Bramkarz Gianluigi Buffon, który w styczniu skończył 42 lata, został samodzielnym rekordzistą pod względem występów we włoskiej ekstraklasie. Mecz z Torino był jego 648. spotkaniem w Serie A.

Słynny golkiper zadebiutował na najwyższym szczeblu rozgrywek w barwach Parmy jako 17-latek w listopadzie 1995 roku, a w sobotę poprawił rekord należący do byłego obrońcy AC Milan Paolo Maldiniego.

Buffon występował w Parmie przez sześć sezonów, zanim dołączył do Juventusu w 2001 roku. W sezonie 2018/19 grał w Paris Saint-Germain, by latem 2019 roku wrócić do Turynu.

W ekipie z Turynu jest obecnie z reguły zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego, jednak wciąż dość często występuje - w obecnym sezonie rozegrał łącznie 14 meczów, w tym osiem w Serie A.

W reprezentacji Italii wystąpił 176 razy (grał w kadrze do 2018 roku), w 2006 roku zdobył z kadrą narodową mistrzostwo świata.

Pod koniec czerwca Buffon oraz doświadczony obrońca Giorgio Chiellini przedłużyli kontrakty z klubem na przyszły sezon.