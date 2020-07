Przybyłko rozegrał cały mecz, a do siatki trafił w 63. minucie, ustalając wynik. Polak zwiódł obrońcę i oddał precyzyjny strzał lewą nogą, wykańczając w ten sposób kontratak Union. Wcześniej prowadzenie zespołowi Polaka dał Kai Wagner (5. minuta), a wyrównał Rodolfo Pizarro (36.).

To drugie zwycięstwo drużyny z Filadelfii w tym turnieju. To oznacza, że awansuje ona do fazy pucharowej "MLS Is Back". Wcześniej pokonała New York City 1:0. Natomiast Inter, którego właścicielem jest David Beckham, po raz drugi z rzędu przegrał 1:2.

Wyniki spotkań fazy grupowej są wliczane do fazy zasadniczej "regularnego" sezonu ligi MLS. W pierwszych dwóch kolejkach, które udało się rozegrać przed przerwą, Philadelphia raz wygrała i raz zremisowała, zaś Inter poniósł dwie porażki.

W turnieju w Orlando biorą udział 24 zespoły z 26, które występowały w rundzie zasadniczej MLS. Brakuje Nashville SC i FC Dallas, ponieważ w obu klubach wykryto po kilka przypadków koronawirusa.