Szkocki zespół przygotowuje się do startu nowego sezonu. Formę sprawdził w pojedynku z zespołem francuskiej Ligue 1. Do 73. minuty spotkania "Wyspiarze" przegrywali 0:1. Do remisu doprowadził Klimala. Polak wykorzystał fatalny błąd golkipera rywali i umieścił piłkę w pustej bramce.

