Rosły obrońca przyszedł do śląskiego klubu na początku 2018 roku. Wtedy został najpierw wypożyczony z włoskiego Udinese Calcio. Potem śląski klub wykupił piłkarza.

Wychowanek Wisłoki Dębica podkreślał, że liczy na wykorzystanie szansy, jaką dostał od trenera Marcina Brosza. Górnik był jego pierwszym zespołem w polskiej ekstraklasie.

Zawodnika przed laty w Stali Mielec wypatrzyli skauci włoskiej Regginy. W 2014 roku trafił do Udinese. Dwa sezony spędził na wypożyczeniu w hiszpańskiej Granadzie, skąd wrócił do macierzystego klubu, a potem do Zabrza.

Niedawno dostał powołanie od Jerzego Brzęczka do kadry narodowej na mecze Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną.

"Dziękujemy Pawłowi za ponad dwa i pół roku w Górniku. Wszyscy doskonale wiemy, jak wielki miał on udział w budowaniu drużyny i jaką rolę odegrał między innymi w sezonie zakończonym awansem do kwalifikacji do Ligi Europy. Życzymy mu powodzenia i jak najlepszych występów w nowym klubie, a także szybkiego debiutu w reprezentacji Polski” – powiedział prezes Górnika Dariusz Czernik.

Zabrzanie po dwóch kolejkach prowadzą w tabeli ekstraklasy.