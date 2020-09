Legioniści rozegrali w tym sezonie do tej pory pięć spotkań. Odnieśli trzy zwycięstwa - po jednym w Pucharze Polski, ekstraklasie i Lidze Mistrzów i doznali dwóch porażek, przy czym ta z Omonią Nikozja zamknęła im drogę do upragnionej fazy grupowej Champions League. Dwutygodniową przerwę w rozgrywkach wykorzystano w klubie m.in. na analizę dotychczasowych meczów, a wnioski z nich mają być widoczne już w piątkowej potyczce ligowej w Płocku z Wisłą.

"Mieliśmy czas, by przeanalizować to, co do tej pory się wydarzyło. Za nami pięć spotkań, czyli jest pierwszy materiał do analizy i zarazem pierwsze elementy do poprawy, nad którymi pracowaliśmy" - powiedział Vukovic podczas konferencji prasowej online.

Za największą wartość przerwy wynikającej z meczów reprezentacji uznał, że Jose Kante oraz Rafael Lopes wrócili do normalnych treningów. Niedługo zajęcia z zespołem powinni wznowić Paweł Wszołek i Chorwat Josip Juranovic, którzy byli zakażeni koronawirusem.

"Wszołek i Juranovic w podobnym momencie wyszli z izolacji i wrócili do normalności. Liczymy, że wraz z początkiem przyszłego tygodnia, po różnego rodzaju testach, np. wydolnościowych, ale i takich po przejściu COVID-19, żeby nie było żadnego ryzyka, będą do naszej dyspozycji na treningach" - przekazał szkoleniowiec mistrza Polski.

Z drugiej strony trener zwrócił uwagę, że siedmiu graczy było na zgrupowaniach reprezentacji.

"Dopiero wczoraj do nas dołączyli wszyscy kadrowicze i pierwszy wspólny trening mieliśmy jeden. W takich realiach pracujemy, musimy być jednak gotowi na spotkanie w Płocku. Dopiero po meczu z Wisłą, a przed meczem Górnikiem Zabrze będziemy mieć całą grupę razem" - wspomniał Vukovic.

Legia poinformowała, że w czwartek i piątek testy medyczne przechodzić będzie w klubie Joel Valencia. Ekwadorczyk został wybrany na najlepszego piłkarza ekstraklasy sezonu 2018/19, gdy występował w Piaście Gliwice, a latem zeszłego roku trafił do drugoligowego angielskiego Brentfordu. Tam nie przebił się do podstawowego składu i jeśli badania wypadną pomyślnie zostanie wypożyczony do warszawskiej drużyny.

Z kolei według nieoficjalnych informacji, m.in. serwisu legia.net, ale i mediów tureckich, poważną propozycję z tureckiego Goeztepe SK ma Chorwat Domagoj Antolic, który nie zdecydował się - mimo propozycji - przedłużyć umowy z warszawskim klubem, a obecna wygasa z końcem roku.

Vukovic wzbraniał się przed komentowaniem możliwych transferów do i z klubu.

"Na temat transferów i pytań, które się w związku z nimi pojawiają, będę chciał rozmawiać najwcześniej na początku przyszłego tygodnia, a nie w tej chwili" - uciął temat szkoleniowiec.

Obrońcy tytułu z trzema punktami zajmują szóstą pozycję w tabeli ekstraklasy po dwóch kolejkach. "Nafciarze" po dwóch remisach plasują się na dziewiątym miejscu. Piątkowe spotkanie w Płocku rozpocznie się o godz. 20.30.