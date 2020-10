Mariusz Stępiński został na rok wypożyczony z drużyny włoskiej ekstraklasy Hellas Werona do grającego w Serie B Lecce. Polski piłkarz dołączył już do drużyny trenera Eugenio Coriniego, która jest już w Ascoli i szykuje się do sobotniego meczu.

25-letni napastnik, który w przeszłości występował m.in. w Widzewie Łódź, Wiśle Kraków, Ruchu Chorzów, niemieckim FC Nuernberg, francuskim FC Nantes czy Chievo Werona, w poprzednim sezonie w barwach Hellasu Werona rozegrał 21 spotkań w Serie A i zdobył trzy gole. Reklama Wysoka porażka drużyny Glika z Interem Zobacz również Jego łączny bilans we włoskiej ekstraklasie to 14 bramek w 78 występach. Do spadkowicza z Serie A został wypożyczony na rok, a umowa zawiera klauzulę pierwokupu. US Lecce, którego zawodnikiem jest też Marcin Listkowski, na inaugurację sezonu zremisowało z Pordenone 0:0.