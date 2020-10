Król strzelców poprzednich trzech sezonów Bundesligi gole strzelał w niedzielę w 40., 51., 85. i drugiej doliczonej minucie. Tę ostatnią bramkę zdobył z rzutu karnego, podyktowanego po faulu właśnie na nim. W sumie w sezonie 2020/21 zdobył pięć bramek. Pod tym względem lepszy o jedno trafienie jest tylko Chorwat Andrej Kramaric z Hoffenheim.

"Robert Lewandowski nie musi już nikomu nic udowadniać. Świeżo wybrany najlepszy piłkarzy sezonu w Europie i tak to robi. Cały czas. Także przeciwko Hercie. I to jak. Przy pierwszym i trzecim golu pokazał, gdzie powinien stać łowca bramek. Warto było zobaczyć przede wszystkim drugą bramkę, którą zdobył po obrocie z ok. 16 metrów. I kiedy już wielu pogodziło się z remisem po tym, jak Hertha wyrównała, znowu odegrał główną rolę" - napisano na stronie internetowej "Kickera".

W najlepszej drużynie kolejki kapitan reprezentacji Polski znalazł się po raz pierwszy w tym sezonie. Już drugi raz trafił do niej Gikiewicz, który minionego lata przeniósł się z Unionu Berlin do Augsburga. Dzięki jego interwencjom w niedzielę Augsburg uniknął wyjazdowej porażki z VfL Wolfsburg - spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Lewandowski otrzymał notę 1,0 - najwyższą możliwą, natomiast Gikiewiczowi przyznano 2,0.

W ekipie Herthy Berlin w 68. minucie na murawie pojawił się Krzysztof Piątek, który zaliczył asystę przy golu Brazylijczyka Matheusa Cunhi i został ukarany żółtą kartką.