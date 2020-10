Data operacji nie jest jeszcze znana. Klub nie oszacował również jak długo van Dijk nie będzie zdolny do gry. Zwykle jednak takie urazy wiążą się z wielomiesięczną przerwą.

Van Dijk trafił do Liverpoolu w styczniu 2018 roku z Southamptonu za 75 mln funtów, co uczyniło go wówczas najdroższym obrońcą w historii. Był kluczową postacią "The Reds" w walce o trofea. W 2019 roku Liverpool wygrał Ligę Mistrzów, a rok później zdobył mistrzostwo Anglii.

Kontuzja wyklucza go z meczu reprezentacji Holandii z Polską w Lidze Narodów, który ma się odbyć 18 listopada w Chorzowie.