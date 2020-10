Beniaminek z Benevento prowadzenie objął w 30. minucie. Goście za sprawą trafienia Lorenzo Insigne wyrównali w 60. minucie, a w 69. zwycięstwo zapewnił im Andrea Petagna.

Glik w końcówce został ukarany żółtą kartką. W Napoli z powodu zakażenia koronawirusem nie wystąpił Piotr Zieliński.

Choć obaj bracia Insigne karierę zaczynali w Napoli, to ich kariery potoczyły się odmiennie. Lorenzo stał się kluczowym piłkarzem tej drużyny, natomiast Roberto przez sześć lat wypożyczany był do sześciu różnych klubów. Na stałe do Benevento przeniósł się dopiero w czerwcu 2019 roku.

W niedzielę naprzeciw siebie stanęli Sebastian Walukiewicz z Cagliari i Arkadiusz Reca z Crotone. W 21. minucie prowadzenie Crotone dał Junior Messias, który wykorzystał dośrodkowanie Recy. Ostatecznie jednak powody do zadowolenia miał Walukiewicz - jego zespół wygrał 4:2.

Były piłkarz Pogoni Szczecin rozegrał całe spotkanie, a Reca został zmieniony w 61. minucie.

Crotone z zaledwie punktem zamyka tabelę. Cagliari jest 10., Benevento 12., a Napoli drugie. Prowadzi AC Milan, który jako jedyny miał cztery zwycięstwa po czterech kolejkach. W poniedziałek mediolańczycy podejmą Romę.

Natomiast o 20.45 rozpocznie się mecz broniącego tytułu Juventusu Turyn z Veroną.