Stępiński trafił do siatki w 22. minucie, dając drugoligowemu Lecce prowadzenie w starciu z ekipą z najwyższej dywizji. Jednak niewiele ponad kwadrans później do wyrównania doprowadził Brazylijczyk Lyanco, a w dogrywce dwukrotnie bramkarza gości pokonał Simone Verdi.

Polak, który uzyskał pierwszą bramkę w barwach Lecce, grał do końca pierwszej połowy.

Z kolei całe spotkanie z Cremonese na ławce rezerwowych przesiedział Walukiewicz. Cagliari wygrało je u siebie 1:0.

We wtorek awans do 4. rundy wywalczyły m.in. Sampdoria Genua z rezerwowym Bartoszem Bereszyńskim, która pokonała u siebie Salernitanę 1:0 (Tomasz Kupisz zagrał cały mecz, a Patryk Dziczek wystąpił do 65. minuty w ekipie gości), a także Bologna, której podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski był na ławce rezerwowych. Jego zespół pokonał 2:0 Regginę (Thiago Cionek - rezerwowy).