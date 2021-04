Klub może dziś ogłosić, że Jose Mourinho i jego sztab trenerski: Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin i Giovanni Cerra zostali pozbawieni swoich obowiązków - napisano na oficjalnej stronie internetowej "Kogutów".

Na razie drużynę ma poprowadzić Ryan Mason, a komunikat dotyczący następcy Mourinho ma być opublikowany w późniejszym czasie.

Jose i jego sztab byli z nami w jednym z najbardziej wymagających okresów w historii klubu. Jose jest prawdziwym profesjonalistą, który wykazał się dużą odpornością podczas pandemii. Prywatnie bardzo lubiłem z nim współpracować i żałuję, że nie potoczyło się to tak, jak obaj zakładaliśmy. Zawsze będzie tu mile widziany - powiedział szef Tottenhamu Daniel Levy.

Zerwana umowa

Niecałe półtora roku temu Portugalczyk podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2022/23.

W pierwszym, niepełnym sezonie pracy doprowadził "Koguty" do szóstego miejsca w Premier League. Na sześć kolejek przed końcem obecnego drużyna zajmuje siódmą pozycję.

Mourinho jeszcze do niedawna uważany był za jednego z najlepszych trenerów na świecie, jednak w ostatnich latach jego kariera wyhamowała. Sławę zyskał w FC Porto, gdzie pracował w latach 2002-04. Dwukrotnie triumfował w ekstraklasie, zdobył krajowy Puchar i Superpuchar, a także Puchar UEFA i niespodziewanie Puchar Europy (Liga Mistrzów).

Chelsea, Inter, Real, MU

Później trafił do Chelsea Londyn, w którym sam określił się jako "Special One" - i tak też jest do dziś często nazywany. Z "The Blues" był m.in. dwa razy mistrzem Anglii, a trzeci tytuł dołożył, gdy został zatrudniony w tym klubie po raz drugi w latach 2013-15.

W międzyczasie (2008-10) prowadził Inter Mediolan, z którym zdominował rywalizację w Serie A i po raz drugi triumfował w Lidze Mistrzów. Pracował także w Realu Madryt (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii) oraz Manchesterze United (Puchar Ligi, Tarcza Wspólnoty, triumf w Lidze Europy).

Portugalczyk znany jest jednak nie tylko jako znakomity fachowiec, ale też jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci sportu. Często krytykuje pracę sędziów, za co wielokrotnie otrzymywał grzywny i kary dyskwalifikacji od UEFA oraz narodowych federacji. Nie waha się także niepochlebnie wypowiadać o piłkarzach i trenerach rywali, również o dziennikarzach.

Mourinho jest wielbiony przez miliony, ale też bez przerwy się kłóci i walczy ze wszystkimi. Mówi to, czego inni by głośno nie powiedzieli - powiedział o nim w 2011 roku były prezes Realu Madryt Ramon Calderon.

Ze względu na ostatnio słabe wyniki oraz konfliktowość Portugalczyk rzadko wypełnia do końca swoje kontrakty. Zwolnienie z Tottenhamu nie jest jego pierwszym - przedwcześnie musiał opuścić także Manchester United, Chelsea i Real Madryt.