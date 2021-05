Wcześniej przekazano, że z końcem obecnych rozgrywek ze stołeczną drużyną pożegna się jego rodak Paulo Fonseca.

Mourinho został niedawno zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Tottenhamu. Szkoleniowiec pracował w klubie od listopada 2019 roku, kiedy zastąpił Argentyńczyka Mauricio Pochettino.

Jesteśmy podekscytowani i zachwyceni, że możemy powitać Jose Mourinho w rodzinie AS Roma - powiedzieli prezydent i wiceprezydent klubu, Dan Friedkin i Ryan Friedkin, cytowani w komunikacie.

Po spotkaniach z właścicielami i Tiago Pinto (menedżer generalny) od razu zrozumiałem, jakie są ich ambicje związane z AS Roma (...) Nie mogę się doczekać rozpoczęcia kolejnego sezonu - przyznał Mourinho.

W czwartek AS Roma czeka rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Europy. W pierwszym rzymianie przegrali z Manchesterem United 2:6.

Wysoka porażka z angielskim klubem oraz dopiero siódma pozycja w Serie A sprawiły, że dobiega końca współpraca Romy z Fonsecą. W krajowej lidze ekipa ze stolicy traci dziewięć punktów do zajmującego szóste miejsce lokalnego rywala - Lazio, które ma też jedno spotkanie mniej rozegrane. Najlepsze kluby, w tym Inter Mediolan, który zagwarantował sobie mistrzostwo, są daleko przed AS Roma.

Media spekulowały, że Fonsekę zastąpi na stanowisku były szkoleniowiec Napoli, Chelsea Londyn i Juventusu Turyn Maurizio Sarri. Tymczasem AS Roma ogłosiła zatrudnienie Mourinho.

Mourinho jeszcze do niedawna uważany był za jednego z najlepszych trenerów na świecie, jednak w ostatnich latach jego kariera wyhamowała. Sławę zyskał w FC Porto, gdzie pracował w latach 2002-04. Dwukrotnie triumfował w ekstraklasie, zdobył krajowy Puchar i Superpuchar, a także Puchar UEFA i niespodziewanie Puchar Europy (Liga Mistrzów).

Chelsea, Inter, Real, MU

Później trafił do Chelsea Londyn, w którym sam określił się jako "Special One" - i tak też jest do dziś często nazywany. Z "The Blues" był m.in. dwa razy mistrzem Anglii, a trzeci tytuł dołożył, gdy został zatrudniony w tym klubie po raz drugi w latach 2013-15.

W międzyczasie (2008-10) prowadził Inter Mediolan, z którym zdominował rywalizację w Serie A i po raz drugi triumfował w Lidze Mistrzów. Pracował także w Realu Madryt (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii) oraz Manchesterze United (Puchar Ligi, Tarcza Wspólnoty, triumf w Lidze Europy).

Portugalczyk znany jest jednak nie tylko jako znakomity fachowiec, ale też jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci sportu. Często krytykuje pracę sędziów, za co wielokrotnie otrzymywał grzywny i kary dyskwalifikacji od UEFA oraz narodowych federacji. Nie waha się także niepochlebnie wypowiadać o piłkarzach i trenerach rywali, również o dziennikarzach.

Mourinho jest wielbiony przez miliony, ale też bez przerwy się kłóci i walczy ze wszystkimi. Mówi to, czego inni by głośno nie powiedzieli - powiedział o nim w 2011 roku były prezes Realu Madryt Ramon Calderon.

Ze względu na ostatnio słabe wyniki oraz konfliktowość Portugalczyk rzadko wypełnia do końca swoje kontrakty. Zwolnienie z Tottenhamu nie jest jego pierwszym - przedwcześnie musiał opuścić także Manchester United, Chelsea i Real Madryt.