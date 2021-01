Słynny zawodnik udzielił wywiadu gazecie "La Repubblica", w którym zapewnił, że czuje się jeszcze na siłach, by grać na najwyższym poziomie.

W tym sezonie Ibrahimovic z powodu kontuzji nie mógł zagrać w ośmiu meczach Serie A, a i tak udało mu się już strzelić 10 bramek (w sześciu występach). Milan po 17 kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 40 punktów. Drugi Inter ma o trzy mniej.

To wszystko daje mi odpowiedź, czy jestem jeszcze w stanie rywalizować w jednej z najsilniejszych lig Europy. Mój kontrakt w czerwcu wygasa, ale mamy zamiar usiąść do rozmów. Nie chcę jednak doprowadzić do sytuacji bez wyjścia, dlatego nie podpisuję już umów długoterminowych - powiedział Szwed.

Kończący w październiku 40 lat Ibrahimovic w swojej karierze grał już m.in. w Barcelonie, Paris Saint Germain, Manchesterze United, Juventusie Turyn czy Interze Mediolan.