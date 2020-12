Zespół z Alkmaar w tym sezonie jeszcze nie przegrał i po czterech zwycięstwach oraz pięciu remisach jest siódmy w tabeli, choć większość rywali rozegrała jedno spotkanie więcej. Poza tym w Lidze Europy ma duże szanse na awans do 1/16 finału. To jednak nie wystarczyło, by 42-letni Slot zachował pracę.

Prowadzący Feyenoord Rotterdam 73-letni Dick Advocaat w tym tygodniu ogłosił, że po sezonie przejdzie na emeryturę. W piątek holenderskie media poinformowały, że głównym kandydatem na jego następcę jest Slot, co nie spodobało się jego obecnym pracodawcom.

"Jako klub optowaliśmy za natychmiastowym rozstaniem. W AZ chcemy trenera, który jest całkowicie skupiony na naszej drużynie" - zaznaczył cytowany w klubowym komunikacie dyrektor techniczny Max Huiberts.

Slot zaczął pracę z tym zespołem latem ubiegłego roku. W minionym sezonie Eredivisie, przerwanym z powodu pandemii Covid-19, AZ zajęło drugie miejsce.