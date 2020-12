"Spurs" pokonali na wyjeździe grający na drugim poziomie Stoke City 3:1. W 22. minucie prowadzenie gościom zapewnił pozyskany we wrześniu z Realu Madryt Gareth Bale. Miejscowi wyrównali w 53. minucie po trafieniu reprezentanta Irlandii Północnej Jordana Thompsona.

W końcówce jednak awans ekipie trenera Jose Mourinho zapewnili Walijczyk Ben Davis oraz kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane.

W półfinale "Koguty" spotkają się z ekipą z południowo-zachodniego Londynu - Brentfordem. Czwarta obecnie drużyna The Championship we wtorek wygrała z Newcastle United 1:0 i po raz pierwszy w 131-letniej historii klubu awansowała do półfinału jednych z dwóch głównych pucharowych rozgrywek w Anglii.

W drugim półfinale dojdzie do derbów Manchesteru. Na broniące trofeum City, które we wtorek pokonało w Londynie przeżywający wyraźny kryzys Arsenal 4:1, trafi zespół United.

"Czerwone Diabły" w samej końcówce rozstrzygnęły losy wyjazdowego pojedynku z Evertonem. Gole dla piłkarzy trenera Ole Gunnara Solskjaera zdobyli Urugwajczyk Edinson Cavani i Francuz Anthony Martial.

"Zagraliśmy świetny mecz, kontrolowaliśmy przebieg gry. Stworzyliśmy trzy, cztery doskonałe okazje do zdobycia gola, ale długo brakowało precyzji. W końcu wielką klasę pokazał Edinson Cavani. Mam nadzieję, że uda się zdobyć to trofeum, bo bardzo nam na tym zależy" - ocenił spotkanie na antenie BBC kapitan "ManU" Harry Maguire.