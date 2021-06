Turek Hakan Calhanoglu przeszedł z AC Milan do innego zespołu z Mediolanu - Interu, z którym podpisał trzyletni kontrakt. We wtorek piłkarz wrócił do stolicy Lombardii z nieudanych dla Turcji mistrzostw Europy i przeszedł badania w klubie mistrza Włoch.

Zawodnik zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z koszulką Interu i niebieskim pędzelkiem w ręku. Reklama Zaledwie godzinę wcześniej podziękował tą drogą "za wszystko" AC Milan, z którym jego umowa właśnie dobiegła końca. Milan zajął w ostatnim sezonie włoskiej ekstraklasy drugie miejsce. Niepewna przyszłość Eriksena. W Interze może już nie zagrać Zobacz również W miejsce Eriksena W Interze 27-letni Calhanoglu ma wzmocnić linię środkową i zająć miejsce Christiana Eriksena. Piłkarska kariera Duńczyka stanęła pod znakiem zapytania, gdy zasłabł podczas pierwszego meczu Euro z Finlandią. Jest to pierwsze wzmocnienie Interu za kadencji Simone Inzaghiego, który na ławce trenerskiej "Nerazzurrich" zastąpi Antonio Conte. W trwających mistrzostwach Europy Turcja przegrała wszystkie mecze grupowe: z Włochami 0:3, Walią 0:2 i Szwajcarią 1:3.