W tabeli "Lisy" wyprzedziły o punkt Manchester United, który ma jedno spotkanie zaległe. Trzy punkty do lidera traci Manchester City, mający do rozegrania dwa zaległe mecze.

Wcześniej West Ham United, którego bramki bronił Łukasz Fabiański, pokonał u siebie West Bromwich Albion 2:1 w innym zaległym meczu Premier League. Pierwszą w tym sezonie asystę zaliczył Kamil Grosicki, który wyszedł w podstawowym składzie gości, a na murawie spędził 70 minut.

Grosicki po raz drugi w tym sezonie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Polak zadebiutował w barwach tej ekipy 12 grudnia ubiegłego roku w spotkaniu z Newcastle United (2:1), ale wówczas na boisku pojawił się dopiero w 80. minucie. Trzy dni temu w wyjazdowym starciu z Wolverhampton Wanderers grał do 69., a jego zespół zwyciężył 3:2. We wtorek po raz kolejny wyszedł od pierwszej minuty. Polski skrzydłowy był aktywny na murawie, miał kilka udanych podań, zaliczył nawet pierwszą w tym sezonie w Premier League asystę. To właśnie Grosicki podał w 51. minucie do Brazylijczyka Matheusa Pereiry, który pokonał Fabiańskiego i doprowadził do chwilowego remisu.

Wcześniej w barwach West Ham bramkę strzelił Jarrod Bowen (45+1), a w 60. minucie wynik meczu ustalił Michail Antonio.

To trzecia z rzędu wygrana "Młotów" w Premier League. Ostatnią porażkę ponieśli niemal miesiąc temu w starciu z Chelsea Londyn. Po 19 meczach zajmują siódme miejsce w tabeli. W znacznie gorszej sytuacji jest West Bromwich, które jest przedostatnie. W ostatnich dziewięciu ligowych spotkaniach zdołało odnieść tylko jedno zwycięstwo i ma zaledwie jedenaście punktów.