29-letni Matip doznał urazu stawu skokowego w meczu z Tottenhamem.

"Chyba nikt, kto widział kontuzję, nie ma wątpliwości, że Joela zabraknie do końca sezonu" - powiedział niemiecki szkoleniowiec i dodał: "wychodzę też z założenia, że nie będziemy musieli radzić sobie do końca rozgrywek bez Virgila. W tym wypadku nie powiem jednak, że to jest przesądzone, bo cień szansy jeszcze jest".

Van Dijk kontuzji nabawił się w październiku. Miał operowane więzadła w kolanie i na razie przechodzi rehabilitację.

Tuż przed zamknięciem okienka transferowego Liverpool po pladze kontuzji w zespole postanowił sprowadzić Bena Daviesa z Preston North End i Ozana Kabaka z Schalke Gelsenkirchen.