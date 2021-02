Na niedzielę były zaplanowane cztery spotkania, m.in. prowadzącego w tabeli Ajaksu Amsterdam z FC Utrecht.

Od niedzieli zostaje wprowadzony w Holandii najwyższy, czerwony stan alertu pogodowego. W związku z orkanem Darcy spodziewane są duże opady śniegu, ujemne temperatury oraz silny wiatr. Ostatnia burza śnieżna miała miejsce w tym kraju w 2010 roku.

Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) ostrzega przed poważnymi utrudnieniami w ruchu. Według KNMI na południu kraju spadnie ok. 10 cm śniegu, na wschodzie lokalnie do 15 cm. Najmniejsze opady spodziewane są na północy kraju i w południowej Limburgii - do 5 cm, tam jednak będzie najsilniejszy wiatr.