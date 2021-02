Jak podał dziennik "Bild", Boateng i jego polska przyjaciółka, 25-letnia modelka Kasia Lenhardt ogłosili 2 lutego, że się rozstają. We wtorek zwłoki dziewczyny znaleziono w jej mieszkaniu w Berlinie. Według mediów, prawdopodobnie popełniła samobójstwo.

"Jerome przyszedł do mojego pokoju i poprosił o zgodę na powrót do domu. Oczywiście Bayern przychylił się do jego prośby i nie jest on już do naszej dyspozycji" - oświadczył Flick na ostatniej konferencji prasowej przed czwartkowym meczem finałowym z meksykańskim Tigres UANL.

32-letni Boateng, obrońca Bayernu i reprezentacji Niemiec, wystąpił w poniedziałek w pierwszym meczu Bawarczyków w Katarze. W półfinale mistrzostw świata Bayern wygrał z egipskim Al Ahly 2:0 po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego.