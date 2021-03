Bawarczycy mają 58 punktów i RB Lipsk wyprzedzają o cztery. Trudno spodziewać się, aby do walki o tytuł wmieszał się jeszcze jakikolwiek inny zespół - na kolejnych pozycjach są VfL Wolfsburg - 48 pkt, Eintracht Frankfurt - 44, Borussia Dortmund - 42 i Bayer Leverkusen - 40.

Dwie najbliższe kolejki mogą się okazać kluczowe dla Bayernu. Jeśli w ten weekend, przed przerwą na mecze reprezentacji narodowych, utrzyma przewagę nad wiceliderem, będzie mógł praktycznie pozbawić go szans na mistrzostwo 3 kwietnia, kiedy zmierzy się z nim w bezpośredni spotkaniu na wyjeździe.

W środę monachijczycy wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując u siebie Lazio Rzym 2:1 i dopełniając formalności po wyjazdowym zwycięstwie 4:1. Jedną z bramek zdobył z rzutu karnego Lewandowski.

Graliśmy w piłkę dokładnie tak, jak sobie to wyobrażam - skomentował trener Bayernu Hansi Flick.

Centralną postacią w jego ekipie jest właśnie Lewandowski, który cały czas "atakuje" rekord wszech czasów Gerda Muellera sprzed blisko czterech dekad - 40 goli w jednym sezonie Bundesligi. Obecnie Polak ma 32 bramki, do końca zostało jeszcze dziewięć kolejek.

RB Lipsk już w Champions League nie gra - odpadł po dwóch porażkach z Liverpoolem po 0:2, za to w przeciwieństwie do Bayernu jest w półfinale Pucharu Niemiec. To może być dla podopiecznych Juliana Nagelsmanna jedyna w tym sezonie szansa na tak prestiżowe trofeum, pierwsze w historii klubu. Dogonienie w lidze znajdującego się w tak dobrej formie Bayernu wydaje się mało prawdopodobne.

Nadziei na odrobienie część strat RB Lipsk może upatrywać w tym, że ósmy w tabeli Stuttgart wydaje się silniejszym rywalem niż Arminia, która ma tylko punkt przewagi nad strefą barażową i spadkową. Jeśli wicelider wygra swój mecz w piątek, wywrze presję na monachijczykach, którzy grają dopiero w sobotę.

Czołowe kluby przeciwko dolnej części tabeli

Pod wodzą trenera Franka Kramera Arminia gra niesamowicie agresywnie. Broni się wysoko, a swoim wybieganiem pokonała Bayer Leverkusen. To dla nas ostrzeżenie, że lekceważenie tego rywala byłoby nierozsądne - powiedział Nagelsmann.

Trzeci VfL Wolfsburg, którego piłkarzem jest Bartosz Białek, również będzie miał rywala raczej z niższej półki - w sobotę zagra na wyjeździe z 12. w tabeli Werderem Brema, który w ubiegłym sezonie dopiero w barażach uratował się przed spadkiem.

Szczyt tabeli może być już poza zasięgiem Borussii Dortumnd, w której rezerwowym ostatnio obrońcą jest Łukasz Piszczek, jednak podopieczni Edina Terzica wciąż potrzebują punktów, aby zakończyć sezon co najmniej na czwartej pozycji i awansować do Ligi Mistrzów. W sobotę zagrają na wyjeździe z zajmującym 14. pozycję FC Koeln. W listopadzie w Dortmundzie goście niespodziewanie zwyciężyli 2:1.

A to jest dla nas problem, bo wtedy grali w podobnym systemie, jak przez ostatnich kilka tygodni. Musimy być ostrożni i jeszcze raz przyjrzeć się sytuacjom, z którymi nie poradziliśmy sobie wtedy najlepiej - przyznał Terzic.

Hertha Berlin, której piłkarzem jest Krzysztof Piątek, podejmie Bayer Leverkusen, natomiast Augsburg Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego zmierzy się na wyjeździe z SC Freiburg. Oba te spotkania zaplanowano na niedzielę.