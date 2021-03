Po odpadnięciu w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea Londyn (0:1, 0:2) Atletico koncentruje się na krajowych wyzwaniach. W tabeli ekstraklasy wyprzedza o cztery punkty Barcelonę, o sześć Real Madryt i o dziewięć Sevillę.

Jeśli nie wydarzy się żadna katastrofa, Atletico zachowa lub powiększy dotychczasowy dystans nad przeciwnikami. Od momentu powrotu Alaves do elity po dziesięcioletniej przerwie madrycki zespół odniósł sześć zwycięstw i trzykrotnie zremisował z niedzielnym przeciwnikiem.

Największym sukcesem w historii Alaves było dotarcie do finału Pucharu UEFA w 2001 roku, gdy po zaciętym i obfitującym w gole meczu lepszy okazał się Liverpool - wygrał po dogrywce 5:4.

Dziś Alaves plasuje się na 18. pozycji w stawce 20 klubów. Traci do Elche punkt i do Realu Valladolid trzy.

Real w Vigo, Barcelona w San Sebastian

Broniący tytułu Real Madryt spotka się w sobotę na wyjeździe z 10. w tabeli Celtą Vigo. Hiszpańskie media uważają, że prawdopodobnie do gry, i to od pierwszej minuty, wróci Brazylijczyk Marcelo. Nie było go na boisku od ponad miesiąca z powodu kontuzji łydki.

W niedzielny wieczór Barcelona zmierzy się w San Sebastian z Realem Sociedad, który jest piąty (45 pkt) i tym samym otwiera "grupę pościgową", mającą aspiracje na występy w europejskich pucharach.

W czwartkowy wieczór do ćwierćfinału obecnej edycji LE awansowały Villarreal i Granada. W rodzimej lidze zajmują siódme i ósme miejsce. W niedzielę Villarreal zagra z Cadiz, a Granada z Valencią.