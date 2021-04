"Nie chcemy ryzykować pogłębienia się urazu i wraz ze sztabem medycznym uznaliśmy, że przerwa będzie najlepszym rozwiązaniem" - powiedział włoski szkoleniowiec i dodał, że ma nadzieję na udział Ronaldo w środowym spotkaniu przeciwko Parmie.

Reklama

"Stara Dama", która broni tytułu mistrza Włoch, zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli. Ma tylko punkt przewagi nad czwartą Atalantą i punkt straty do drugiego Milanu.

Pirlo uważa, że kontuzja jest efektem gry Ronaldo w reprezentacji. "Miał wystąpić w dwóch meczach eliminacji mistrzostw świata, ale wystawiono go w trzech. Jego organizm jest mocno obciążony, co dało się we znaki i stąd ten drobny uraz" - powiedział.

Portugalczyk w tym sezonie nie zagrał w trzech spotkaniach ligowych Juventusu. W dwóch z powodu zakażenia koronawirusem, a w jednym, bo trener dał mu odpocząć. Ekipa z Turynu, której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, wszystkie te trzy mecze zremisowała.