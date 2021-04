Drużyna Napoli od samego początku kontrolowała przebieg meczu. Do przerwy prowadziła 2:0 po bramkach Lorenzo Insigne i Matteo Politano. Po zmianie stron do siatki trafiali jeszcze Insigne, Belg Dries Mertens i Nigeryjczyk Victor Osimhen. Zieliński asystował przy czwartym golu i w 82. minucie opuścił murawę.

Reklama

Ekipa z Neapolu walczy jeszcze o udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Po 32 kolejkach zajmuje wprawdzie piąte miejsce, ale do czwartego Juventusu Turyn traci zaledwie dwa punkty.

Broniąca tytułu "Stara Dama" jeszcze w środę była trzecia, ale wyprzedziła ją Atalanta Bergamo, której wystarczył do tego jeden punkt w meczu z AS Roma. Obie drużyny mają teraz po 65 punktów - o jeden mniej od drugiego Milanu i z 11 "oczkami" straty do lidera Interu Mediolan.