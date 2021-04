W tym tygodniu filmowcy przebywali w Malmoe, rodzinnym mieście Ibrahimovica, i rozmawiali z jego rodziną i osobami, które znały go w młodości oraz plenery szarego blokowiska Rosengard, zamieszkałego w 86 procentach przez obcokrajowców. To dzielnica uznana przez policję za najbardziej kryminogenną w Szwecji.

"Nasz film pokaże drogę życia Ibrahimovica - od imigranckiego getta w Malmoe do światowej kariery i to, jak konsekwentnie tworzył siebie i budował swój image nie tylko sportowy, ale głównie poza boiskiem" - powiedział Pierre-Henri Cachera wychodzącemu w Malmoe dziennikowi "Sydsvenska Dagbladet".

Reżyser, który przed dwoma laty nakręcił film o Lionelu Messim i Cristiano Ronaldo obejrzany już przez siedem milionów widzów, nie ukrywał, że decyzja piłkarza o powrocie do ekipy "Trzech Koron", którą opuścił po ME we Francji w 2016 roku, tylko podbiła stawkę i przyspieszyła produkcję, a także wydłużyła projekt z godziny do trzech.

"Jesteśmy pewni, że ten film będzie miał podobną oglądalność jak dokument o Messim i Ronaldo, a trzy godziny dla gwiazdy takiego formatu to i tak zbyt mało. Zlatan jest we Francji jednym z bogów futbolu, może nawet największym, a cztery lata jego gry w Paris Saint Germain (2012-16) wyprowadziły klub na światową mapę futbolu. Dopiero dzisiaj zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, jak dużo dla nas zrobił, a my nie do końca go doceniliśmy" - powiedział reżyser.

Jest to już druga wiadomość filmowa dotycząca piłkarza w ciągu ostatniego miesiąca. Na początku kwietnia francuski reżyser Guillaume Canet ogłosił, że "Ibra" zagra jedną z głównych ról w kolejnym filmie o przygodach Asterixa. Wcieli się w "Antyvirusa", pyszałkowatego, pewnego siebie i aroganckiego, lecz ulubionego centuriona rzymskiego cesarza.

W trakcie produkcji jest też obecnie szwedzki film fabularny Jensa Sjoegrena pt. "Jestem Zlatan", z premierą planowaną na wrzesień.

Przed pięcioma laty powstał też szwedzki film dokumentalny o początkach i pierwszych latach kariery piłkarza pt. "Młody Zlatan".

Z kolei szwedzki reżyser Roy Andersson już widzi Ibrahimovica w obsadzie swojego nowego filmu kryminalnego. "Ze swoją osobowością najlepiej nadaje się do thrillerów o gangsterach" - wskazał.

Szwecja będzie jednym z grupowych rywali polskich piłkarzy w zaplanowanych na czerwiec i lipiec, a przełożonych z 2020 roku mistrzostw Europy.