34-letni Khedira to zawodnik, który po kilka sezonów reprezentował poszczególne kluby. W VfB Stuttgart grał od 2006 do 2010 roku, w Realu Madryt do 2015 i w Juventusie Turyn do 2021. Inaczej było tylko w Hercie, w której barwach zadebiutował w lutym w spotkaniu z mistrzem kraju Bayernem Monachium (0:1).

W reprezentacji Niemiec rozegrał 77 meczów i strzelił siedem bramek. Z kadrą narodową zajął pierwsze miejsce w MŚ w 2014 roku i trzecie w MŚ 2010 oraz był w półfinale mistrzostw Europy w 2012 i 2016 roku.

Z Realem triumfował w Lidze Mistrzów w 2014 roku. Z kolei z Juventusem wywalczył m.in. pięć tytułów mistrza Włoch.

W tabeli Bundesligi Hertha zajmuje 14. miejsce. W ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z plasującym się na 11. pozycji Hoffenheim.

Zabraknie w tym spotkaniu m.in. Piątka, którego z powodu kontuzji (złamanie kostki) czeka długa przerwa w grze. Wykluczony jest występ polskiego napastnika w Euro.