Lewandowski osiągnięcie Muellera wyrównał w przed ostatniej kolejce. Do pobicia rekordu Niemca potrzebował 41. gola. Strzelił go w ostatnim meczu sezonu w pojedynku z Augsburgiem. Stało się to w dość dramatycznych okolicznościach. W całym spotkaniu kapitan naszej reprezentacji miał kilka okazji, by pokonać Rafała Gikiewicza, jednak bramkarz rywali za każdym razem popisywał się udanymi interwencjami. Skapitulował dopiero w ostatniej akcji meczu.

Zobacz wszystkie 41 goli, które w minionym sezonie dla Bayernu strzelił "Lewy".